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Митрофанов день. Почему 17 июня нельзя бездельничать и смотреться в зеркало

С Митрофановым днём связано множество традиций, запретов и примет

17 июня 2023, 06:45, Анастасия Бичакова

Лень / Фото: pixabay.com
Лень / Фото: pixabay.com

Народный праздник Митрофанов день, или Митрофан-Навозник, отмечают в России 17 июня. Эта дата посвящена святителю Митрофану, который жил в III веке и стал первым в истории патриархом Константинополя.

Традиции, запреты и приметы Митрофанова дня – в материале amic.ru.

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Что можно делать в Митрофанов день?

Наши предки в Митрофанов день обязательно удобряли землю навозом, чтобы получить хороший урожай.

Также 17 июня люди, жившие на Руси, традиционно делали уборку дома. Считалось, что это помогает привлечь удачу и разбогатеть.

И, да, в Митрофанов день рекомендуется собираться всей семьей за ужином. Это сулит благополучие в будущем.

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Что нельзя делать в Митрофанов день?

В Митрофанов день нельзя бездельничать, были убеждены славяне. По поверьям, только тем, кто 17 июня проснется рано и будет работать весь день, уготована удача.

Не следует в Митрофанов день разглядывать свое отражение в воде, окнах, зеркалах и т.д. Славяне говорили, что те, кто в праздник долго любуется собой, рискует навсегда потерять любовь окружающих.

А еще 17 июня нельзя купаться в реке или озере. Мол, тогда человека может украсть водяной.

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Народные приметы 17 июня

  • Дождь идет 17 июня – значит, в ближайшие несколько дней будет непогода.
  • Утром 17 июня душно – погода скоро испортится.
  • Радуга взошла на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.
праздники религия приметы

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