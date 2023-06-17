Митрофанов день. Почему 17 июня нельзя бездельничать и смотреться в зеркало
С Митрофановым днём связано множество традиций, запретов и примет
17 июня 2023, 06:45, Анастасия Бичакова
Народный праздник Митрофанов день, или Митрофан-Навозник, отмечают в России 17 июня. Эта дата посвящена святителю Митрофану, который жил в III веке и стал первым в истории патриархом Константинополя.
Традиции, запреты и приметы Митрофанова дня – в материале amic.ru.
Что можно делать в Митрофанов день?
Наши предки в Митрофанов день обязательно удобряли землю навозом, чтобы получить хороший урожай.
Также 17 июня люди, жившие на Руси, традиционно делали уборку дома. Считалось, что это помогает привлечь удачу и разбогатеть.
И, да, в Митрофанов день рекомендуется собираться всей семьей за ужином. Это сулит благополучие в будущем.
Что нельзя делать в Митрофанов день?
В Митрофанов день нельзя бездельничать, были убеждены славяне. По поверьям, только тем, кто 17 июня проснется рано и будет работать весь день, уготована удача.
Не следует в Митрофанов день разглядывать свое отражение в воде, окнах, зеркалах и т.д. Славяне говорили, что те, кто в праздник долго любуется собой, рискует навсегда потерять любовь окружающих.
А еще 17 июня нельзя купаться в реке или озере. Мол, тогда человека может украсть водяной.
Народные приметы 17 июня
- Дождь идет 17 июня – значит, в ближайшие несколько дней будет непогода.
- Утром 17 июня душно – погода скоро испортится.
- Радуга взошла на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.
Комментарии 0