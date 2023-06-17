В Митрофанов день нельзя бездельничать, были убеждены славяне. По поверьям, только тем, кто 17 июня проснется рано и будет работать весь день, уготована удача.

Не следует в Митрофанов день разглядывать свое отражение в воде, окнах, зеркалах и т.д. Славяне говорили, что те, кто в праздник долго любуется собой, рискует навсегда потерять любовь окружающих.

А еще 17 июня нельзя купаться в реке или озере. Мол, тогда человека может украсть водяной.