Митрополит Сергий обратился к жителям Алтайского края с пасхальным посланием

Православные отметят светлый праздник Пасхи 5 мая

04 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обратился к жителям региона с пасхальным посланием. Православные отметят этот праздник 5 мая. Amic.ru публикует видео и текст поздравления главы Алтайской митрополии.

"Христос воскресе!

Сколько радости мы вкладываем в эти слова, когда многократно повторяем их в пасхальные дни. Каким духовным восторгом и ликованием наполнено все пасхальное богослужение, являющее собой удивительную красоту и величие православной веры!

В своих торжественных гимнах и песнопениях Святая церковь призывает нас к радости. Чтобы стать сопричастными радости и свету Воскресения Христова, каждому из нас необходимо стремиться во все дни своей жизни быть "светом миру" и "солью земли"(Мф. 5, 13-14). Каждый христианин всем своим существом призван свидетельствовать о вере в Воскресшего Господа, потому что, по слову апостола Павла, "если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 14). Но Христос Воскрес!

В дни Святой Пасхи мы особенно явственно чувствуем реальную близость и преображающую любовь Божию, ведущую к Воскресению и жизни со Христом Богом!

Православный миссионер и просветитель, один из первых проповедников и Апостолов Алтая преподобный Макарий Алтайский так размышлял: "Христианская вера, основанная на слове Божьем, дарованном человечеству в боговдохновенных писаниях апостолов и пророков, есть единственный Богом открытый для человека путь к настоящему блаженству. Без веры во имя Его, как Бога истинного, явившегося во плоти, никто не может очиститься от греха, просветиться и войти в Царство Небесное".

В эти пасхальные дни преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский разделит с нами великую радость, возвращаясь на Алтай своими честными мощами.

Дорогие отцы, братья и сестры! Пасхальные торжества, которые по духовности глубины и мысли превосходят любые иные торжества и праздники, даруют людям подлинную небесную радость. Как чада Божия, духовно возрадуемся о Господе не только в эти светлые дни, но и во все дни жизни нашей и получим утешение в спасительной участи сынов Царствия Христова, непрестанно взывая друг ко другу, свидетельствуя всему миру и утверждая в человеческих сердцах великую истину нашей православной веры!

Возвестим же всем нашим ближним и дальним, особенно болящим и страждущим, как некогда жены-мироносицы апостолам, благую весть о Поправшем державу смерти и Воскресшем из мертвых Спасителе мира и прославим Христа, ибо ныне "небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное" (Пасхальный канон, глас 1, Песнь 1).

Христос воскресе! Воистину воскресе! С любовию о Христе Воскресшем!"

Жители Барнаула отметят светлый праздник Пасхи в ночь на 5 мая. Это один из главных христианских праздников, символизирующий Воскресение Иисуса Христа. Во всех храмах города в полночь пройдут крестные ходы и божественные литургии.