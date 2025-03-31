MiXX от Т2 лидирует по объему контента среди российских мультиподписок
Она включает доступ к "Кинопоиску", Wink, Premier и другим сервисам
31 марта 2025, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFHjWqK6
Мультиподписку MiXX* от Т2 признали лидером по количеству контента среди всех предложений на российском рынке онлайн-видео. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства TelecomDaily* в рамках проведенного исследования.
Эксперты сравнили рынок онлайн-кинотеатров по количеству выручки и пользовательской аудитории, а также наполнение мультиподписок. В результате выяснилось, что MiXX от Т2 предлагает максимальный объем видеоконтента – 26,1 тысячи единиц.
В состав подписки входят три крупных онлайн-кинотеатра:
- "Кинопоиск" – 11 000 единиц;
- Wink* – 10 600 единиц;
- Premier* – 4500 единиц.
Для сравнения: второе место занял "Газпром бонус" (22,7 тыс. единиц), а "Мегафон Плюс" оказался третьим – 10,6 тыс. Кроме того, "Кинопоиск", Wink и Premier попали в топ-10 крупнейших онлайн-кинотеатров России.
По данным TelecomDaily:
- "Кинопоиск" лидирует по выручке с долей 31,7% и охватывает 51% всех зрителей страны;
- Wink занял третье место по доходам (15,7%) и четвертое по числу пользователей (30%);
- Premier находится на седьмом месте по выручке (4,7%) и шестом – по охвату аудитории (14%).
Мультиподписка MiXX от Т2 не ограничивается только видеоконтентом. Она включает также доступ к сервисам аудио- и электронных книг, музыкальным платформам и дополнительным выгодам – кешбэку с покупок, доставок и поездок на такси.
Оформить подписку могут не только абоненты Т2, но и пользователи других операторов. Доступны три версии – S*, M* и Max*, стоимостью от 300 до 500 рублей в месяц.
*Т2 ("Тэ2"); MiXX ("Микс"); TelecomDaily ("ТелекомДэйли"); Wink ("Винк"); Premier ("Премьер"); S ("Эс"), M ("Эм"); Max ("Макс")Реклама
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