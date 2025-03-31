MiXX от Т2 лидирует по объему контента среди российских мультиподписок

Она включает доступ к "Кинопоиску", Wink, Premier и другим сервисам

31 марта 2025, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFHjWqK6

Семья. Просмотр фильма / Фото: T2

Мультиподписку MiXX* от Т2 признали лидером по количеству контента среди всех предложений на российском рынке онлайн-видео. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства TelecomDaily* в рамках проведенного исследования.

Эксперты сравнили рынок онлайн-кинотеатров по количеству выручки и пользовательской аудитории, а также наполнение мультиподписок. В результате выяснилось, что MiXX от Т2 предлагает максимальный объем видеоконтента ­– 26,1 тысячи единиц.

В состав подписки входят три крупных онлайн-кинотеатра:

"Кинопоиск" ­– 11 000 единиц;

Wink* ­– 10 600 единиц;

Premier* ­– 4500 единиц.

Для сравнения: второе место занял "Газпром бонус" (22,7 тыс. единиц), а "Мегафон Плюс" оказался третьим ­– 10,6 тыс. Кроме того, "Кинопоиск", Wink и Premier попали в топ-10 крупнейших онлайн-кинотеатров России.

По данным TelecomDaily:

"Кинопоиск" лидирует по выручке с долей 31,7% и охватывает 51% всех зрителей страны;

Wink занял третье место по доходам (15,7%) и четвертое по числу пользователей (30%);

Premier находится на седьмом месте по выручке (4,7%) и шестом – по охвату аудитории (14%).

Мультиподписка MiXX от Т2 не ограничивается только видеоконтентом. Она включает также доступ к сервисам аудио- и электронных книг, музыкальным платформам и дополнительным выгодам – кешбэку с покупок, доставок и поездок на такси.

Оформить подписку могут не только абоненты Т2, но и пользователи других операторов. Доступны три версии – S*, M* и Max*, стоимостью от 300 до 500 рублей в месяц.

*Т2 ("Тэ2"); MiXX ("Микс"); TelecomDaily ("ТелекомДэйли"); Wink ("Винк"); Premier ("Премьер"); S ("Эс"), M ("Эм"); Max ("Макс")

T2

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