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Мизулина порадовалась Новому году без Филиппа Киркорова

По ее мнению, бойкот артистов, участвовавших в вечеринке Ивлеевой, является самым разумным решением

31 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Кадр из видео / телеграм-канал Екатерины Мизулиной
Кадр из видео / телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась об участниках вечеринки в клубе "Мутабор", которую организовала Настя Ивлеева. Пост она опубликовала в телеграм-канале.

"Появились видео с извинениями участников вечеринки. Но в них, как и многие, я не увидела главного: извинений участникам СВО и их родным, желания помочь фронту. Нашим героям, которые в невероятно сложных условиях рискуют своей жизнью и сохраняют Россию. Не было ни посещения госпиталей, ни концертов для бойцов, ни сбора гуманитарной помощи. "Отличившиеся" артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна", – написала Мизулина.

Она добавила, что вырезать всех участников вечеринки из новогодних эфиров было сложно, но их все-таки убрали из эфирной сетки. Бойкот артистов, по мнению Мизулиной, является самым разумным решением.

Мизулина отметила, что не могла себе представить Новый год без Филиппа Киркорова, но рада тому, что так произошло.

Знаменитости

Комментарии 9

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Сергей

17:32:27 31-12-2023

Хоть одна позитивно-радостная весть накануне Нового Года! Кто, интересно в правительстве глаза приоткрыл?!

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Гость

23:50:23 31-12-2023

Сергей (17:32:27 31-12-2023) Хоть одна позитивно-радостная весть накануне Нового Года! Кт... Кто прикрыл? Знамо дело, Патрушев, он в отличие от верховного, этих садомитов терпеть не может.

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Гость

19:27:35 31-12-2023

И не только а лазарев а лолита а белан агутин варум рева и другие особи человеческого обличья.

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Гость

10:28:07 01-01-2024

Гость (19:27:35 31-12-2023) И не только а лазарев а лолита а белан агутин варум рева и д... Знаки препинания? Не. Не слышал

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гостья

19:52:03 31-12-2023

Хорошо сказала. Так держать)

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Гость

21:38:17 31-12-2023

а кто их вааще слушает? 80 процентов ? не уверен

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Гость.

01:38:16 01-01-2024

Впервые полностью поддерживаю Мизулину.

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Гость

11:57:12 01-01-2024

Гость (10:28:07 01-01-2024) Знаки препинания? Не. Не слышал... а кнопки поломаются? кто компенсирует? за то есть куча вариантов для понимания

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Гость

18:31:01 01-01-2024

А как бы все обрадовались, если бы мизулины-милоновы исчезли!

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