Младенец в Санкт-Петербурге умер от наркотиков, попавших в молоко матери
Родителям ребенка грозит до четырех лет тюрьмы
22 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Младенец умер в Санкт-Петербурге, после того как мать покормила его грудным молоком. Об этом сообщает Shot.
Предварительно установлено, что в крови умершего ребенка обнаружили метадон, который мог попасть в организм вместе с материнским молоком.
Родители четырехмесячной девочки – 44-летняя наркоманка и её 43-летний муж. У последнего за спиной несколько судимостей. Оба не работают.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за наркотики, оставление ребенка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.
Родителям умершей девочки грозит до четырех лет тюрьмы.
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