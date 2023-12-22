Младенец в Санкт-Петербурге умер от наркотиков, попавших в молоко матери

Родителям ребенка грозит до четырех лет тюрьмы

22 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Младенец умер в Санкт-Петербурге, после того как мать покормила его грудным молоком. Об этом сообщает Shot.

Предварительно установлено, что в крови умершего ребенка обнаружили метадон, который мог попасть в организм вместе с материнским молоком.

Родители четырехмесячной девочки – 44-летняя наркоманка и её 43-летний муж. У последнего за спиной несколько судимостей. Оба не работают.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за наркотики, оставление ребенка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Родителям умершей девочки грозит до четырех лет тюрьмы.