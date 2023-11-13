Младший брат Назарбаева скончался в больнице в Алма-Ате

Накануне его госпитализировали с повторным инфарктом

13 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев скончался в больнице в Алма-Ате в возрасте 70 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По словам собеседника агентства, Назарбаев-младший умер утром. Информацию подтвердили в центральной клинической больнице Алма-Аты.

О госпитализации Болата Назарбаева стало известно 4 ноября. СМИ сообщали, что его отвезли в центральную клиническую больницу, где у него подтвердили повторный инфаркт.

Болат Назарбаев с 1990-х годов занимался бизнесом. Основатель общественного благотворительного фонда "Саликалы урпак". Предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против брата экс-президента выдвинуто не было.