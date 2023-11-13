Младший брат Назарбаева скончался в больнице в Алма-Ате
Накануне его госпитализировали с повторным инфарктом
13 ноября 2023, 16:15, ИА Амител
Младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев скончался в больнице в Алма-Ате в возрасте 70 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинском учреждении.
По словам собеседника агентства, Назарбаев-младший умер утром. Информацию подтвердили в центральной клинической больнице Алма-Аты.
О госпитализации Болата Назарбаева стало известно 4 ноября. СМИ сообщали, что его отвезли в центральную клиническую больницу, где у него подтвердили повторный инфаркт.
Болат Назарбаев с 1990-х годов занимался бизнесом. Основатель общественного благотворительного фонда "Саликалы урпак". Предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против брата экс-президента выдвинуто не было.
17:24:38 13-11-2023
Иманды болсын!