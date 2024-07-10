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Много техники, мясо и травяная лошадка. Как на Алтае проходит агрофорум "День поля"

В этом году мероприятие проходит под знаком 100-летия отечественного тракторостроения и 70-летия освоения целины

10 июля 2024, 13:02, ИА Амител

Агрофорум "День сибирского поля – 2024" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в среду, 10 июля, стартовал традиционный агрофорум "День сибирского поля – 2024", который пройдет в течение трех дней – с 10 по 12 июля. В этом году мероприятие проводят под знаком 100-летия отечественного тракторостроения и 70-летия освоения целины.

На агрофоруме представят свыше 150 экспонатов сельхозтехники, произведенной в регионе, из которых более 20 – новинки. Свою продукцию продемонстрируют свыше 20 промышленных предприятий региона, разместят ее на площади 16 тыс. кв. метров, кстати, в прошлом году было 15 тыс. кв. метров.

На мероприятии работают журналисты amic.ru, представляем вам яркие фотографии от нашего корреспондента.

Алтайский край фоторепортажи День сибирского поля
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Комментарии 5

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Гость

13:11:19 10-07-2024

Ну прилепить своё чадушко на декорацию лошадь ну непременно надо. Слов нет, яжематерь.

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Элен без ребят

13:31:04 10-07-2024

Гость (13:11:19 10-07-2024) Ну прилепить своё чадушко на декорацию лошадь ну непременно ... там еще чадушко такое... в папу с мамой пошло.

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Номах

14:24:34 10-07-2024

Зла в людях, аж не могут яд удержать...

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Гость

17:17:31 11-07-2024

Где конкретно проходит форум?) в каком населенном пункте?

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Гость

18:41:05 11-07-2024

Гость (17:17:31 11-07-2024) Где конкретно проходит форум?) в каком населенном пункте? ... в гугле забанили?

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