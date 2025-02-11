Многодетная мать провалилась под пол в подъезде аварийного дома под Новосибирском

Медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника

11 февраля 2025, 20:53, ИА Амител

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск" Екатериной / НГИ

В Искитиме 34-летняя местная жительница получила серьезные травмы, провалившись под пол в полуразрушенном подъезде аварийного дома. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел в ночь на 11 февраля в доме № 17 на улице Пушкина.

"В полдвенадцатого на моей машине сработала сигнализация. Я вышла из квартиры, спустилась по лестнице и когда наступила на пол, подо мной он просто провалился. Там высота около полуметра. Я еле-еле вылезла, зашла домой и легла спать", – рассказала пострадавшая.

На следующее утро женщина поняла, что не может ходить, и обратилась к врачам. Медики диагностировали у нее закрытый перелом лопатки, компрессионный перелом позвоночника и множественные ушибы.

Дом, где произошел несчастный случай, был официально признан аварийным еще в 2019 году. Однако, несмотря на это, здание до сих пор не расселили.

"В соответствии с заключением межведомственной комиссии принято решение о признании многоквартирных домов № 12 и № 17 по ул. Пушкина аварийными и подлежащими сносу", – говорится на сайте администрации Искитима.

Тем не менее жильцы продолжают жить в опасных условиях. Летом 2024 года в этом же доме в одной из квартир обрушился потолок в туалете – тогда никто не пострадал. Прокуратура при проверке обнаружила разрушения и в других квартирах.

Пострадавшая Екатерина вынуждена восстанавливаться и надеется на скорейшее переселение.

"Я до сих пор не могу ходить и сидеть из-за травмы. От госпитализации отказалась, потому что у меня трое маленьких детей, их не с кем оставить", – говорит женщина.

Проблема аварийного жилья в Искитиме остается острой. Пенсионерка уже три года ждет, когда ей предоставят новую квартиру, после того как в ее коридоре обрушился потолок. Решение суда о переселении до сих пор не исполнено.