Многодетная мать с Алтая получила срок за долг по алиментам в 1,5 млн рублей
Ранее женщину осуждали условно
18 июля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жительница Ельцовского района признана виновной в неуплате алиментов на содержание четверых детей, пишут в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Общая задолженность 29-летней женщины составила 1 459 512 рублей.
Суд назначил ей наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, отменив условное осуждение по предыдущим приговорам за неуплату.
Однако осужденная просила изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение и суд апелляционной инстанции пошел ей навстречу.
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