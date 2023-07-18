Многодетная мать с Алтая получила срок за долг по алиментам в 1,5 млн рублей

Ранее женщину осуждали условно

18 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Ельцовского района признана виновной в неуплате алиментов на содержание четверых детей, пишут в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Общая задолженность 29-летней женщины составила 1 459 512 рублей.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, отменив условное осуждение по предыдущим приговорам за неуплату.

Однако осужденная просила изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение и суд апелляционной инстанции пошел ей навстречу.