Многодетная мать в Москве призналась в торговле детьми

Женщине грозит тюремный срок

10 августа 2024, 14:25, ИА Амител

Дети / Фото: pxhere.com/ru/photo/826386

Юлия Логинова, многодетная мать из Москвы, призналась в рамках уголовного дела о торговле новорождёнными детьми. Она активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Юлия Логинова признала свою вину в полном объёме и оказывала органам следствия деятельное содействие. Однако её ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было отклонено.

В ходе расследования были изъяты документы из медицинских учреждений, где родились проданные дети. Также были получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле детьми. Между обвиняемыми были проведены очные ставки.

Причастность к преступлениям была подтверждена как показаниями обвиняемых, так и результатами осмотра их техники, документацией органов ЗАГС и заключениями молекулярно-генетических экспертиз.

Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Юлии Логиновой — Наталья Патока. По версии следствия, она организовывала приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей. Обвиняемые по делу, как считают следователи, организовывали им роды, обеспечивали продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами. После рождения детей они забирали их и регистрировали как своих по подложным документам.