Многодетная сибирячка потеряла ребенка при пожаре и в тот же день родила
На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются обстоятельства инцидента
14 июня 2023, 13:48, ИА Амител
В Новосибирске утром 14 июня при пожаре погиб 11-летний ребенок из многодетной семьи, мать которого за несколько часов до трагедии увезли в роддом, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказали соседи, многодетная семья – хорошая, детей было трое. Ночью мать отвезли рожать четвертого.
"Получается, в один день и потеряла ребенка, и родила", – сообщили местные жители.
Во время пожара отец успел вытащить только четырехлетнего сына, погиб 11-летний. 14-летняя девочка вышла из дома незадолго до трагедии.
Сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. В прокуратуре сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
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