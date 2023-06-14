Многодетная сибирячка потеряла ребенка при пожаре и в тот же день родила

На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются обстоятельства инцидента

14 июня 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске утром 14 июня при пожаре погиб 11-летний ребенок из многодетной семьи, мать которого за несколько часов до трагедии увезли в роддом, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказали соседи, многодетная семья – хорошая, детей было трое. Ночью мать отвезли рожать четвертого.

"Получается, в один день и потеряла ребенка, и родила", – сообщили местные жители.

Во время пожара отец успел вытащить только четырехлетнего сына, погиб 11-летний. 14-летняя девочка вышла из дома незадолго до трагедии.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. В прокуратуре сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.