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Многозадачные сотрудники стали более востребованы в России

Очень сильно в таких людях нуждаются представители сразу нескольких сфер

27 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российские компании стали в три раза чаще указывать в вакансиях требование "многозадачность". Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter.

Отмечается, что больше всего в многозадачных сотрудниках нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Среди других популярных качеств выделяют коммуникабельность, ответственность и стрессоустойчивость. Компаниям необходимы люди, которые умеют работать в коллективе, а также общаться с клиентами для выполнения различных рабочих задач. 

Работа

Комментарии 12

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13:46:56 27-11-2023

Выжать из человека побольше а заплатить поменьше

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Гость

13:53:39 27-11-2023

короче нужен и швец, и жнец, и на дуде игрец. А за многозадачность работодатели готовы доплачивать? Или старая сказка, радуйтесь, что вас взяли работать в молодой креативный амбициозный коллектив или на ваше место за воротами очередь стоит.

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гость

14:04:13 27-11-2023

Дак везде пишут - режим многозадачности), стрессоустойчивости, с фокусом куда надо), и что б талант был) и много еще какой звонкой и пустой хрени)

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Гость

14:06:23 27-11-2023

Эта практика не только частных но теперь и бюджетных. Хотят всё, а заплатить поменьше, за совмещение не оплачивать. На примере учреждений социальной защиты.

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Гость

14:23:22 27-11-2023

Даже бюджет такой многозадачностью не брезгует. За совмещение не платят.Учреждение социальной защиты.

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гость

14:31:11 27-11-2023

Вечная болезнь предпринимателя - собственника: - я хочу такого же человека как я сам! Но платить как себе ему не хочу!

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Гость

14:50:06 27-11-2023

Ушла от такой многозадачности на другое место работы - сразу сон восстановился, память улучшилась, а то уже думала, что склероз подкрался незаметно. У старого работодателя был аргумент: зачем принимать кого-то на место ушедшего, когда можно свалить все на оставшегося с доплатой максимум 30%.

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Гость

14:54:16 27-11-2023

А я всегда "многозадачник". Приходишь на рядовую должность, и годик другой, собственник это видит и ты уже на руководящей и еще маленько и топ-менеджер. Надоело опять пошел специалистом и все по кругу и опять топ-менеджер. Наверное, судьба такая - быть на руководящей позиции, а ведь не очень хочется ))))))))))

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Гость

15:05:52 27-11-2023

это когда работник сауны-гостиницы еще и дворник

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Гость

15:09:13 27-11-2023

Российские компании стали в три раза чаще указывать в вакансиях требование "многозадачность" А российские компании готовы в обмен предложить "многозарплатность"? Нет? Ну пусть за забор сходят, в очереди желающих поищут

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Гость

16:08:55 27-11-2023

Аполитично рассуждаете, господа! Если феодалы начнут платить зарплаты, как положено, что они тогда детишкам в америки-израили отправлять будут? Вы что, хотите чтобы их дети с мозератти на фольксвагены пересели?!

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Афиноген

11:26:43 28-11-2023

Многозадачные сотрудники ,с незадачливой зарплатой?

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