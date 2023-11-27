Многозадачные сотрудники стали более востребованы в России

Очень сильно в таких людях нуждаются представители сразу нескольких сфер

27 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские компании стали в три раза чаще указывать в вакансиях требование "многозадачность". Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter.

Отмечается, что больше всего в многозадачных сотрудниках нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Среди других популярных качеств выделяют коммуникабельность, ответственность и стрессоустойчивость. Компаниям необходимы люди, которые умеют работать в коллективе, а также общаться с клиентами для выполнения различных рабочих задач.