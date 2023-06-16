МО: больше 10 тысяч военных получили деньги за уничтожение или захват техники

Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей

16 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: phere.com

В Минобороны заявили о том, что больше десяти тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники противника или ее захват.

"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных", – сказано в сообщении министерства.

С 1 января по 31 мая этого года за уничтоженные 4 415 единиц техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.

Отмечается, что выплаты производят на основании приказов командиров воинских частей и переводят деньги на карту военнослужащих. Ограничений на получение средств нет.