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МО: больше 10 тысяч военных получили деньги за уничтожение или захват техники

Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей

16 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: phere.com
Фото: phere.com

В Минобороны заявили о том, что больше десяти тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники противника или ее захват.

"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных", – сказано в сообщении министерства.

С 1 января по 31 мая этого года за уничтоженные 4 415 единиц техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.

Отмечается, что выплаты производят на основании приказов командиров воинских частей и переводят деньги на карту военнослужащих. Ограничений на получение средств нет.

СВО

Комментарии 4

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Гость

13:45:00 16-06-2023

Вот где поле непаханное...

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Гость

14:04:37 16-06-2023

Гость (13:45:00 16-06-2023) Вот где поле непаханное...... Вы только не думайте, что хохлы такие сидят в БМП или БТР, жрут сало с палянцей и запивают горилкой и ждут, когда подтянется такой мотивированный на амике Гость, чтобы колесо проткнуть и слова "Осипуха-короли!" на борту нацарапать... это ещё очень постараться надо, кому ни попадя это не удастся...

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Гость

15:45:20 16-06-2023

А за "уволачивание" санитаром с поле боя раненого бойца,спасение его жизни ничего не предусмотрено?

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Гость

16:27:15 16-06-2023

Спасение жизни бойца санитаркой под смертельной угрозой не является примером мужества?

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