МО: больше 10 тысяч военных получили деньги за уничтожение или захват техники
Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей
16 июня 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: phere.com
В Минобороны заявили о том, что больше десяти тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники противника или ее захват.
"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных", – сказано в сообщении министерства.
С 1 января по 31 мая этого года за уничтоженные 4 415 единиц техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.
Отмечается, что выплаты производят на основании приказов командиров воинских частей и переводят деньги на карту военнослужащих. Ограничений на получение средств нет.
13:45:00 16-06-2023
Вот где поле непаханное...
14:04:37 16-06-2023
Гость (13:45:00 16-06-2023) Вот где поле непаханное...... Вы только не думайте, что хохлы такие сидят в БМП или БТР, жрут сало с палянцей и запивают горилкой и ждут, когда подтянется такой мотивированный на амике Гость, чтобы колесо проткнуть и слова "Осипуха-короли!" на борту нацарапать... это ещё очень постараться надо, кому ни попадя это не удастся...
15:45:20 16-06-2023
А за "уволачивание" санитаром с поле боя раненого бойца,спасение его жизни ничего не предусмотрено?
16:27:15 16-06-2023
Спасение жизни бойца санитаркой под смертельной угрозой не является примером мужества?