МО Грузии сообщило о гибели пилота при падении Су-25

Инцидент произошел во время плановых учений

02 июля 2024, 18:41, ИА Амител

Су-25 / Фото: noelshack.com

В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.

Инцидент произошел 2 июля в ходе одного из плановых военных учений. Во время него задействовали авиацию, один из самолетов потерпел крушение.

"В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", – говорится в заявлении минобороны.