МО РФ сообщило о продвижении до 3 км по фронту на краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ отразили за сутки четыре атаки противника на этом направлении

26 июля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские войска продвинулись по фронту до 3 км на краснолиманском направлении. Как сообщает ТАСС, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило до 2,7 км.

15-я мотострелковая бригада группировки "Центр" продолжает наступление в районе Сергеевки в ЛНР. Одновременно с этим Вооруженные силы РФ отразили за сутки четыре атаки противника на этом направлении. Потери украинской армии составили свыше 190 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре пикапа, две гаубицы, три САУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также военнослужащие российской армии пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Тернов в ДНР. Кроме того, они уничтожили склад боеприпасов неподалеку от Новолюбовки в ЛНР.