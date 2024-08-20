Минобороны РФ сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Решение было принято по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий

20 августа 2024, 21:43, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/675078

Глава Минобороны России Андрей Белоусов объявил о создании в стране трех новых группировок войск. Как сообщает РИА Новости, будут созданы ведомство создаст "Белгород", "Курск" и "Брянск" в соответствующих регионах.

Решение о создании новых группировок приняли по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Замглавы Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.

Так, в Белгородскую область направили запрошенные припасы: квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения. В Курскую область передали дроны, противодроновые ружья, обнаружители дронов, носимые средства РЭБ и прочее. В Брянскую область должны направить радиостанции, комплексы по созданию радиопомех и прочее. Ситуация находится на контроле — необходимое оборудование передадут 21 августа.