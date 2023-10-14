Мобилизованный сибиряк подорвался на мине в зоне СВО и выжил

Андрей Ровенский лишился ноги, но отчаиваться из-за этого не стал

14 октября 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: Ксения Ровенская / "КП-Новосибирск"

31-летний житель Бердска Андрей Ровенский, мобилизованный осенью 2022 года, подорвался в зоне спецоперации на мине и выжил. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Ранее сибиряк проходил срочную службу в ВДВ, потом был пауэрлифтером. Когда объявили частичную мобилизацию, он не стал ждать повестку и сам пошел в военкомат. Вскоре он взял увольнительную и отправился с возлюбленной в ЗАГС, где пара расписалась. На СВО сибиряк сначала был рядовым, а потом получил внештатную должность инженера-минера, отвечал за инженерно-минные заграждения.

В марте боец позвонил домой и сообщил, что ранен – подорвался на мине. С сильно поврежденной стопой его госпитализировали в Москву. Впоследствии он перенес шесть операций, но конечность все же спасти не смогли: начался сепсис и ее пришлось ампутировать. Тем не менее к маю Андрей уже передвигался на костылях.

"Муж с юмором ко всему относился. Постоянно приговаривал: "Нет ноги – нет проблем". Позже муж уехал в санаторий на реабилитацию, там начал ходить в бассейн и тренажерный зал, будучи на костылях", – рассказала супруга бойца, Ксения.

Позднее Андрею поставили протез, сейчас он сам водит машину и снова занимается спортом. Сейчас он улетел в Москву на новое протезирование. А совсем скоро ему вручат медаль "За отвагу".