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Мобильное приложение для обслуживания транспортных карт запустили в Барнауле

Уже можно скачать

13 февраля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: barnaul.press
Фото: barnaul.press

В Барнауле запускают мобильное приложение для обслуживания транспортных карт. Оно доступно для Android-смартфонов с поддержкой NFC, сообщили в мэрии.

"Приложив к телефону средство платежа (транспортную карту, брелок или браслет), можно мгновенно пополнить баланс, а также отслеживать историю операций и получать всю необходимую информацию о транспортной карте. Также в приложении можно самостоятельно сменить тарифный план. Ранее для этого нужно было обратиться в киоски "Лига Пресс", "Роспечать-Алтай" или "Союзпечать-Алтай". Сейчас тариф изменить можно и онлайн, и в киосках", – говорится в сообщении.

Также пополнить баланс карты по-прежнему можно через сервис "Отложенное пополнение" на сайте МУП "Центртранса" и через платёжные сервисы Сбербанка.

Пока приложение работает в тестовом режиме. Скачать его можно на сайте МУП "Центртранс". Там же есть инструкции по установке и использованию. В случае возникновения вопросов специалисты помогут по телефону 717-820.

После полноценного запуска приложения скачать его можно будет и на других ресурсах.

Комментарии 6

  • Пока глючит, при многократных попытка считать карту начинает выдавать "Такая карта не обнаружена". И еще не нашел как менять тариф на карте. Но когда отладят, будет удобно. Да, и кроме ГазпромПэй сделать бы Сбер, ВТБ и кто там еще у нас.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Невозможно записать на карту уже загруженные на сервер оплаты, пополняет только при оплате через Газпромбанк в приложении.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Вот это прогресс, приложение вместо того что бы заменить средства платежа (карту, брелок, браслет) оно только их дополняет непонятным функционалом. Что мешает то сделать приложение, которым можно рассчитаться, раз NFC уже прикрутили? Или продажа пластика неплохой доход приносит?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Дополнительный посредник)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Меня устраивает расчет наличными.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • 1. В приложении нет "обратной связи" что бы указать на какие-то ошибки 2. Нет кнопки "Проверить наличие обновления" (или любого другого механизма обновления приложения) 3. Если NFC отключено уведомление есть, но добавьте жест "свайп вниз" что бы обновить состояние nfc 4. Проверка баланса сработала 1 из 10 раз 5. История обращений вроде сработала 9/10 6. Пополнение 0/10
    13 февраля, Гость   Ответить
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