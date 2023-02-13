Мобильное приложение для обслуживания транспортных карт запустили в Барнауле

Уже можно скачать

13 февраля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: barnaul.press

В Барнауле запускают мобильное приложение для обслуживания транспортных карт. Оно доступно для Android-смартфонов с поддержкой NFC, сообщили в мэрии.

"Приложив к телефону средство платежа (транспортную карту, брелок или браслет), можно мгновенно пополнить баланс, а также отслеживать историю операций и получать всю необходимую информацию о транспортной карте. Также в приложении можно самостоятельно сменить тарифный план. Ранее для этого нужно было обратиться в киоски "Лига Пресс", "Роспечать-Алтай" или "Союзпечать-Алтай". Сейчас тариф изменить можно и онлайн, и в киосках", – говорится в сообщении.

Также пополнить баланс карты по-прежнему можно через сервис "Отложенное пополнение" на сайте МУП "Центртранса" и через платёжные сервисы Сбербанка.

Пока приложение работает в тестовом режиме. Скачать его можно на сайте МУП "Центртранс". Там же есть инструкции по установке и использованию. В случае возникновения вопросов специалисты помогут по телефону 717-820.

После полноценного запуска приложения скачать его можно будет и на других ресурсах.