Мобильное приложение: как сделать бизнес в такси более прибыльным и эффективным?

Рассказываем, почему ПО для вызова такси выгодно не только для клиентов, но и для предпринимателей

27 сентября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KL6tZ

Такси / Фото: shangarey / freepik.com

Сегодня конкуренция в таксомоторном бизнесе очень высока, и успех в нем зависит от ряда составляющих: удобства вызова автомобиля, скорости подачи машины, цены, наличия авто разных классов, собственной программы лояльности и др. Сегодня звонить оператору хотят далеко не все клиенты, предпочитая использовать специальные приложения для смартфона. Это быстро, доступно и удобно. Именно поэтому такая услуга, как разработка приложения для такси, пользуется большим спросом. Рассмотрим, какие плюсы от него получает каждая сторона.

Почему для клиентов важно наличие приложения?

К преимуществам использования мобильного приложения можно отнести:

прозрачную ценовую политику – клиент может заранее увидеть стоимость поездки;

возможность указания деталей поездки – какой автомобиль нужен, требуется ли детское кресло и т.д.;

интерактивную карту – на ней видно, где расположены ближайшие машины, сколько времени займет подача.

Хорошее программное обеспечение для такси позволяет клиентам использовать его не только в родном городе, но и в поездках. При регулярном вызове такси через приложение пользователи также могут получать разные скидки и баллы, что позволяет им экономить на транспортных расходах.

Почему приложение выгодно и для бизнеса?

Поскольку клиенты получают целый ряд преимуществ, то они в большинстве случаев переходят в разряд постоянных. А это – самый главный плюс для владельцев любого бизнеса.

Также для собственников службы программа такси позволяет:

производить простую настройку тарифов для водителей и пассажиров;

контролировать деятельность водителей;

легко следить за показателями финансовой отчетности;

иметь под рукой интерактивную карту заказов.

Заказать разработку приложения для службы такси можно в компании "Такстелеком" (сайт: https://soft-taxi.ru/). Отраслевое ПО здесь создают более 20 лет, при наличии любых вопросов вы можете получить бесплатную консультацию у специалистов. Большой выбор готовых решений позволяет наладить работу быстро и с минимальными затратами.

ООО "Такстелеком"

Реклама