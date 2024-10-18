Мобильную игру по мотивам "Смуты" выпустят в России

Пользователи смогут менять развитие истории, совершая сюжетные выборы

18 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Смута / Фото: vk.com/smuta.games

Разработчик игры "Смута" компания "Сайберия Нова" и студия "Много много игр" выпустят мобильное приложение "Смута: Зов сердца", в основе сюжета которого – события Смутного времени. Об этом пишет РИА Новости.

В написании сценария участвует сценарист игры "Сказания о знахарях" Надежда Весенняя. Мобильное приложение будет доступно в магазинах RuStore, Google Play и iOS, и пользователи смогут менять развитие истории, совершая сюжетные выборы. У игры может быть три и более варианта концовок.

"Релиз игры "Смута" стал событием для геймерского сообщества, и мы рады, что смогли заинтересовать этим периодом истории другие игровые студии. Это имеет важное культурное и образовательное значение. Мы готовы поддерживать такие инициативы и сотрудничать с другими разработчиками, предоставляя доступ к персонажам и технологиям", – заявил генеральный директор "Сайберия Нова" Алексей Копцев.