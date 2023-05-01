Подробности о прощании с модельером пока неизвестны — вероятно, место и время похорон назовут уже сегодня, 1 мая

01 мая 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: ТАСС

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

Подробности о прощании с модельером пока неизвестны – вероятно, место и время похорон назовут уже сегодня, 1 мая. В пресс-службе добавили, что Зайцев долго болел и не смог справиться с заболеванием. Вместе с тем точную причину смерти там не назвали.

По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.

Напомним, что Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. При рождении носил фамилию Кокурин. Окончил Московский текстильный университет в 1962 году, а в 1963 году уже представил свою первую коллекцию одежды для работниц села.

В 2006 году Зайцев получил звание народного художника РФ. В 2007 году стал академиком Российской академии художеств. Вёл передачу "Модный приговор" на Первом канале с 2007 по 2009 год.