Модная работа, хорошая зарплата: барнаульцам расскажут, как получить профессию в IT
В краевой столице пройдет бесплатная конференция "В IT – и точка"
23 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFoMo
Чтобы получить хорошую профессию в сфере стремительно развивающихся информационных технологий, иметь интересную и высокооплачиваемую работу, вовсе не надо уезжать из Барнаула. Здесь тоже можно и всему научиться, и найти хорошее место. Где и как это сделать – расскажут на конференции "В IT – и точка". Это масштабное мероприятие, которое проходит в 80 городах России. Барнаул принимает конференцию 28 октября 2023 года.
Что я узнаю на конференции?
Эксперты расскажут:
- Что такое IT-сфера (айти) и почему все хотят туда попасть?
- Как в Барнауле реализовать успешное ИТ-направление?
- С чего начать путь в программирование?
- Какую роль играет собственный веб-сайт?
- Заменят ли дизайнеров нейросети?
- Какие государственные программы по трудоустройству айтишников есть в Алтайском крае?
А еще вы сможете:
- пообщаться с крутыми специалистами-практиками IT-сферы;
- узнаете, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом;
- получить актуальные знания без воды и инфоцыганства;
- получить вектор развития, узнать, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет;
- получить профессиональные советы, чтобы определиться с выбором;
- узнаете, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;
- выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от крупнейшей ИТ-компании России.
На конференции будут работать спикеры с реальным опытом в IT сфере – действующие айтишники, руководители, HR-специалисты.
Организатор конференции – компьютерная академия "Топ". С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.
Где и когда точно пройдет конференция?
Мероприятие состоится в субботу, 28 октября, по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.
А участие, правда, бесплатное?
Да, бесплатное. Единственное, что надо сделать, – пройти бесплатную регистрацию:
- зайдите на официальный сайт "В IT и точка";
- нажмите "Зарегистрироваться";
- введите контактные данные и приходите по указанному адресу 28 октября.
Регистрируйтесь прямо сейчас, ведь количество мест ограничено!
Возрастное ограничение 14+
Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")
+7 (3852) 72-14-10
brn.top-academy.ru
10:23:45 23-10-2023
Никак не переведутся лохи, которым можно вкручивать про быстрый успех и чумовые зарплаты после 3-х месячных курсов по IT-направлению.
10:29:46 23-10-2023
Гость (10:23:45 23-10-2023) Никак не переведутся лохи, которым можно вкручивать про быс... АГИК - это институт культуры? Ну да, Мекка для айтишников!
10:33:01 23-10-2023
а в 58 лет можно ? рок-н-ролл ещё в душЕ
10:42:47 23-10-2023
Гость (10:33:01 23-10-2023) а в 58 лет можно ? рок-н-ролл ещё в душЕ... За ваши деньги им всё можно
11:05:21 23-10-2023
Гость (10:33:01 23-10-2023) а в 58 лет можно ? рок-н-ролл ещё в душЕ... По программе «демография» участникам 50+ можно поучиться очно-заочо бесплатно одной из выбранных программ IT, программы размещены на сайте Работа России.
11:17:06 23-10-2023
Надо еще бронь
12:20:29 23-10-2023
Больше всего на золотой лихорадке обогатились продавцы лопат...
12:29:44 23-10-2023
Гость (12:20:29 23-10-2023) Больше всего на золотой лихорадке обогатились продавцы лопат... На самом деле по IT-специальностям полно бесплатных курсов в инете. Было бы желание и интеллект. Это не хирургия, которой самостоятельно обучиться крайне сложно.
13:19:09 23-10-2023
Гость (12:29:44 23-10-2023) На самом деле по IT-специальностям полно бесплатных курсов в... Странные люди минусуют. Вам рассказывают, как БЕСПЛАТНО можно учиться. Делятся СОБСТВЕННЫМ опытом. Но.. хотите платить - вперед.
17:48:59 23-10-2023
Порог входа в IT очень высокий ныне. Большая часть просто сгорает, не найдя работу после курсов. При очень хорошей усидчивости шансы на успех (прием на работу) примерно 3 из 10. И из этих 3 не факт, что все смогут/выдержат/захотят потом работать. Сужу по опыту прохождения курсов на Яндексе Практикуме.