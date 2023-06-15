Посетить мастер-класс могут не только кондитеры, но и все желающие

15 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Бенто-торт / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В инжиниринговом центре Алтайского государственного технического университета "ХимБиоМаш" реализуют программу повышения квалификации "Технология изготовления бенто-тортов". Рассказываем, как она поможет научиться модному кулинарному направлению всем, кто захочет.

Для кого эта программа?

Для всех. Посетить мастер-класс могут как кондитеры, так и желающие научиться готовить дома вкусные и красивые десерты.

Что будет на курсе и как долго он идет?

Программа рассчитана на 16 часов теоретических и практических занятий.

На практическом мастер-классе познакомят с технологией приготовления шоколадного бисквита, сиропа для пропитки и сырного крема с молочным шоколадом. Также научат аккуратно собирать и выравнивать тортик, готовить крем и украшения. Расскажут, где и какие можно приобрести ингредиенты, инвентарь и упаковку.

Кто проводит обучение?

Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания, повар-эксперт шестого разряда с дипломом международного образца.

По окончании обучения выдают сертификат с печатью АлтГТУ.

Как попасть на обучение?

Записаться на занятия можно по электронной почте: sne.anna@mail.ru.

Бенто-торт / Фото: пресс-служба АлтГТУ