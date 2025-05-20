Модный показ от алтайских дизайнеров пройдет в Барнауле в парке "Изумрудный"

Для взрослых и детей организуют мастер-классы и угощения

20 мая 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFK5rm3v

Швея / Фото: garetsvisual / freepik.com

24 мая 2025 года с 11:00 в Барнауле в парке "Изумрудный" пройдет фестиваль малых производств "А – это алтайское?!". Это одно из крупнейших мероприятий на Алтае, которое соберет производителей, ремесленников, мастеров. Одним из самых интересных событий фестиваля станет модный показ "А-стиль", где представят коллекции местных дизайнеров.

Модный показ и выставка

На показе мод "А-стиль" гости не только увидят новые коллекции одежды и аксессуаров алтайских талантов, но и смогут купить уникальные дизайнерские вещи. Кроме того, на фестивале представят выставку "Русский код в одежде", на которой продемонстрируют традиционные русские мотивы в современных коллекциях.

Гастрономия и мастер-классы

На фестивале гости попробуют вкусную еду и напитки от рестораторов края. А на мастер-классах создадут собственные арт-объекты из натуральных материалов.

Развлечения для детей и взрослых

Также на фестивале будет работать площадка от социальных предпринимателей "А – это радостно". Для детей и их родителей проведут развлекательную программу с конкурсами и тематическими мастер-классами. Так, в игровой форме предприниматели представят свои образовательные и развивающие услуги и товары.

Фестиваль организован в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Банер предоставлен организаторами

Фото: freepik.com

Возрастное ограничение 6+

НО "Алтайский Фонд МСП"

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