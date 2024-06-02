Модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны

Он планирует доставить около двух килограммов образцов грунта

02 июня 2024, 12:23, ИА Амител

Луна / pxhere.com/ru/photo/1171605

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский зонд "Чанъэ-6", состоящий из посадочного и взлетного модулей, успешно прилунился в бассейне Южный полюс – Эйткен для сбора образцов грунта.

В пятницу в 17:27 по местному времени с космодрома Вэньчан стартовала ракета "Чанчжэн-5 Y8", которая должна была доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны. Если миссия будет успешной, это будет первый раз в истории человечества, когда на Землю доставят образцы грунта с обратной стороны Луны.

"Чанъэ-6" оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Также на борту зонда установлена международная полезная нагрузка, включая французский детектор DORN, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.