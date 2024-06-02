Модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны
Он планирует доставить около двух килограммов образцов грунта
02 июня 2024, 12:23, ИА Амител
Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.
Китайский зонд "Чанъэ-6", состоящий из посадочного и взлетного модулей, успешно прилунился в бассейне Южный полюс – Эйткен для сбора образцов грунта.
В пятницу в 17:27 по местному времени с космодрома Вэньчан стартовала ракета "Чанчжэн-5 Y8", которая должна была доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны. Если миссия будет успешной, это будет первый раз в истории человечества, когда на Землю доставят образцы грунта с обратной стороны Луны.
"Чанъэ-6" оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Также на борту зонда установлена международная полезная нагрузка, включая французский детектор DORN, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
12:27:40 02-06-2024
Рагозин, после таких новостей, руки на себя не наложил ?
15:46:52 02-06-2024
Гость (12:27:40 02-06-2024) Рагозин, после таких новостей, руки на себя не наложил ?... Злые языки говорят, два часа на батуте прыгал и кричал, почему это так?
12:28:37 02-06-2024
Мы уже там были...
12:38:17 02-06-2024
наш тоже прилунился...! недавно... только сильно быстро, прилунился...
14:02:10 02-06-2024
Народ дурят, но они верят. Смотрите канал TM studio
14:18:39 02-06-2024
До уровня Китая нам теперь как до Луны. За 25 лет "вставания с колен и триумфального развития" свалились на обочину цивилизации. И это уже навсегда!
18:27:58 02-06-2024
Гость (14:18:39 02-06-2024) До уровня Китая нам теперь как до Луны. За 25 лет "вставания... Да нет... Не на всегда! Вернуться Социалистические Советы и все вернётся как было, когда мы были сильным государством!
11:37:42 03-06-2024
Гость (18:27:58 02-06-2024) Да нет... Не на всегда! Вернуться Социалистические Советы и ... Чего-то наверное не от Социалистических Советов это зависит .
15:20:24 02-06-2024
Костя (12:28:37 02-06-2024) Мы уже там были... ... Да, в 1976 году Луна 24 собрала лунный грунт и благополучно доставила его на землю....
12:46:07 03-06-2024
Что-то не верится.