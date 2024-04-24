Могли потерять половину урожая. Томенко рассказал о подвиге алтайских аграриев

Из-за засухи и дождей аграрии Алтайского края оказались в сложнейшей ситуации, но им удалось ее преодолеть

24 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Уборочная кампания / Фото: unsplash.com

2023 год стал крайне неблагоприятным для сельского хозяйства Алтайского края: из-за засухи летом и затяжных осадков осенью крестьяне могли потерять до половины урожая, однако аграриям удалось преодолеть эту ситуацию и собрать при таких непростых погодных условиях 4,5 млн тонн зерновых. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе правительства за 2023 год.

"Но за последние годы наши аграрии укрепили свой потенциал, нарастили возможности, улучшили технологии и с определенной государственной поддержкой даже эту ситуацию преодолели", – сказал Виктор Томенко.

В 2023 году получено 4,5 миллиона тонн зерна, 1,7 миллиона масличных культур. Кроме того, удалось достичь прироста продукции животноводства: в общественном секторе производство молока выросло на 1,6% (произведено 654,7 тыс. тонн), скота и птицы на убой – на 12,4% (172,9 тыс. тонн), яиц – на 3% (999 миллионов штук).

Томенко отметил, что темпы и объемы производства продукции в ближайшей перспективе будут только нарастать благодаря реализации инвестпроектов. В настоящее время в регионе реализуется 15 крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов стоимостью более 36 миллиардов рублей. Среди них проекты группы компаний "Черкизово", "РумелкоАгро", "ЭкоНива", "Вирт" и ряд других.