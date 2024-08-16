Могут ли эмодзи в переписке считаться способом подписания или расторжения договора?

Судебная практика все чаще использует переписку в мессенджерах в качестве доказательств намерений

16 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Эмодзи / Фото: unsplash.com

Кулак с пальцем вверх или рукопожатие: можно ли такие смайлики считать способом подписания документа или договорённостей в переписке между партнерами? Однозначного ответа нет. В медийном пространстве есть разные истории о решениях судов. И те, в которых эмодзи считались подтверждением договоренности. И другие, где их признавали не действительными, поскольку "лайк" или "рукопожатие" – не является четким выражением волеизъяления. в контексте переписки такие смайлики могут означать как согласие с собеседником, так и подтверждение получения сообщения.

Business FM* Барнаул, арбитражный управляющий, эксперт по работе с проблемными активами Мария Куренкова высказала свое мнение по вопросу.

"Смайлики, которые ставят к сообщениям, не могут являться подтверждением достигнутых договоренностей, поскольку невозможно определить, какую мысль имел человек, когда смайлик поставил. Для согласования любого договора необходимо согласовать существенные условия такой сделки и осуществить это при помощи смайликов соврешенно невозможно", — сказала Куренкова.

Она добавила, что судебная практика все чаще использует переписку в мессенджерах в качестве доказательств намерений, однако все равно нужны первичные документы.

Нередко бывает так, что все детали работ договором предусмотреть не удалось и требуются дополнительные уточнения. Причем, оперативно, а потому на помощь приходят мессенджеры. Может ли такой обмен сообщениями иметь юридическую силу в случае разногласия сторон? Поясняет адвокат адвокатской палаты Алтайского края – Виталий Клаус.

"Если мы хотим максимально легализовать переписку договора, то очень важно в договоре предусмотреть адреса электронной почты, с которой ведется переписка. Тогда в большей степени данная переписка будет иметь доказательную силу", — заявил юрист.

Адвокат добавил, что такое же правило работает и с мессенджерами. Номер телефона, с которого осуществляется связь, следует указать в реквизитах договора. Кроме того, следует осуществлять переписку лишь с официальными представителями контрагентов.

Отметим, что эмодзи даже в обычной переписке, не деловой, не всегда всеми воспринимаются одинаково. Кто-то наделяет их эмоциональными оттенками, а кто-то даже другим смыслом. К примеру, "большой палец вверх" для большинства людей западной культуры означает одобрение. Однако есть страны, где такой жест рукой означает грубое оскорбление. Соответственно, и эмодзи с изображением этого жеста будет восприниматься негативно. Поэтому для лучшего понимания вашего волеизъявления, особенно в деловой переписке с партнером, используйте слова.

* Business FM ("Бизнес ФМ")