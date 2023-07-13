МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленный срок

Организация примет решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в "надлежащее время"

13 июля 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получат приглашения на ОИ-2024 в установленный срок. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Приглашения будут разосланы 26 июля 203 Национальным олимпийским комитетам, кроме России, Белоруссии и Гватемалы, которая остается отстраненной от участия в ОИ.

Напомним, что лимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. МОК примет решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в "надлежащее время" и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.