МОК ответил на обвинения Путина в дискриминации российских спортсменов
Там сказали, что участие в Олимпиаде "не является правом человека"
20 октября 2023, 21:31, ИА Амител
Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения президента России Владимира Путина, который заявил об этнической дискриминации в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Участие в Олимпиаде не является правом человека, недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются "этнической дискриминацией", – заявили в организации.В МОК подчеркнули, что строгие условия в отношении российских и белорусских спортсменов, которые могут участвовать в нейтральном статусе, соответствуют Олимпийской хартии. "Они являются реакцией на нарушение хартии властями России и Белоруссии", – добавили там.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – этническая дискриминация России. Он отметил, что благодаря некоторым руководителям МОК Россия узнала, что приглашение на игры – не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, заслужить которую можно "какими-то политическими жестами".
21:57:29 20-10-2023
Получил ?
23:14:47 20-10-2023
правильно президент сказал, там добавить нечего, МОК дырявая, прогнившая и продажная шайка
05:14:34 22-10-2023
Гость (23:14:47 20-10-2023) правильно президент сказал, там добавить нечего, МОК дырявая... Интересно, что за паршивцы минусуют? Или сеголня хохлоботы добрались до интернета? Все он правильно сказал - МОК прогнил, стал двуличной нацистской организацией.
06:32:56 21-10-2023
Ну бред же) любой желающий может прочитать эту олимпийскую хартию. Там ни слова про хохляндию. Но если очень хочется, то можно) Фашингтонский обком не велит.