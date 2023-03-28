МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям

При допуске россиян должны учитываться их публичные заявления и поддержка спецоперации

28 марта 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент организации Томас Бах.

"Международные спортивные соревнования должны проводиться в духе мира и толерантности и без дискриминации. Санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации. Исполком МОК призывает международные организации к тому, что российские и белорусские спортсмены должны соревноваться как индивидуальные нейтральные атлеты", – заявил он.

Вместе с тем при допуске россиян должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например, символа Z.

Окончательные решения будут принимать спортивные федерации – исполком МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования.