Мокро и снежно. О погоде в Алтайском крае 26 октября

При этом местами температура поднимется до +17

26 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Осадки в виде мокрого снега ожидаются в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от +12 до +17 градусов. В большинстве районов дожди, в конце дня по северо-западу, возможно, с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. Во второй половине дня дождь.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.