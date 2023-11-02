Мокрый снег и до -5. О погоде в Алтайском крае днем 2 ноября

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с

02 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до +5 градусов, местами до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в большинстве районов ожидаются умеренные, а по югу местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололёдные явления.

На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Умеренный снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.