Мокрый снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 29 октября

Погода в регионе серьезно ухудшится

29 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/113163

В Алтайском крае ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.



По региону температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Местами гололедные явления.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.