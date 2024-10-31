Мокрый снег и гололед. О погоде в Алтайском крае днем 31 октября

Дневная температура составит от +1 до +6 градусов

31 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженные ели / Фото: unsplash.com / Federico Bottos

Снег продолжит идти в Алтайском крае днем в последний день октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от +1 до +6 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.