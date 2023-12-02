Мокрый снег и гололедные явления. О погоде в Алтайском крае 2 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с

02 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 декабря. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.