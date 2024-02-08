Мокрый снег и метель. О погоде в Алтайском крае 8 февраля

Днем на большей части территории небольшой снег, местами умеренный снег, мокрый снег, метель

08 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Осенние листы на снегу / Фото: unsplash.com

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем на большей части территории небольшой снег, местами умеренный снег, мокрый снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. В конце дня небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.