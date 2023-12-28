Мокрый снег и метели. О погоде в Алтайском крае 28 декабря

Местами возможен сильный порывистый ветер

28 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае снова начнутся метели. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов. Небольшой снег, местами мокрый снег, местами метели. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.