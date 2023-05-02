Мокрый снег и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 2 мая

На дорогах местами гололедица, возможно налипание мокрого снега

02 мая 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +3 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае днём 2 мая. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами по востоку пройдут небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя.

На дорогах местами гололедица, возможно налипание мокрого снега. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с.