Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 7 ноября
В регион приходит серьезная непогода
07 ноября 2024, 06:00, ИА Амител
В Алтайском крае ожидается период серьезного ухудшения погоды. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +1...+6 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег, метели, отложения мокрого снега, гололедные явления. Местами по северо-западу появление постоянного снежного покрова. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, отложения мокрого снега. Местами появление постоянного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 18-23 м/с.
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