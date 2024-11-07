Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 7 ноября

В регион приходит серьезная непогода

07 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/768072

В Алтайском крае ожидается период серьезного ухудшения погоды. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +1...+6 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег, метели, отложения мокрого снега, гололедные явления. Местами по северо-западу появление постоянного снежного покрова. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, отложения мокрого снега. Местами появление постоянного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 18-23 м/с.