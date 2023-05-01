Мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 мая

В некоторых регионах синоптики ожидают осадки

01 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

1 мая в Алтайском крае станет чуть холоднее и может пойти снег. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от +4 до +9 градусов. Местами возможен небольшой дождь и даже снег. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут +4...+6 градусов. Осадков не ожидается.

Скорость ветра – от 6 до 11 метров в секунду.