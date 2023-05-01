Мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 мая
В некоторых регионах синоптики ожидают осадки
01 мая 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
1 мая в Алтайском крае станет чуть холоднее и может пойти снег. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит от +4 до +9 градусов. Местами возможен небольшой дождь и даже снег. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.
В Барнауле термометры покажут +4...+6 градусов. Осадков не ожидается.
Скорость ветра – от 6 до 11 метров в секунду.
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