Молчание важнее слов. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 5 мая
Несколько минут тишины дадут вам возможность принять правильное решение
05 мая 2025, 06:25, ИА Амител
Понедельник будет непростым днем с эмоциональной точки зрения. Чтобы не "утонуть" в пучине событий, астрологи советуют хотя бы небольшое количество времени провести в тишине наедине с собой. Верное решение обязательно придет к вам.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
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Ощущение дежавю может преследовать вас весь день. Не игнорируйте – в повторении прячется возможность поступить иначе.
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Совет дня: сделайте паузу перед тем как ответить – молчание сейчас мудрее слов.
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Сила сегодня – в умении делегировать. Не бойтесь отпустить контроль, особенно в бытовых или рабочих задачах.
Совет дня: позвольте другим участвовать в вашей жизни активнее.
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Вы можете удивить окружающих нетипичной реакцией. Это начало новой гибкости – вашей личной.
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