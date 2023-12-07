Молодая бийчанка отдала мошенникам 75 тыс. рублей, так как те пообещали ей 200 тысяч
Правоохранители возбудили уголовное дело
07 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
21-летняя жительница Бийска перевела мошенникам 75 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
На днях горожанка подписалась на телеграм-канал, где разыгрывали 200 тысяч рублей. Для участия в конкурсе нужно было оставить комментарий. После этого организаторы обещали рандомом выбрать победителя и отдать приз.
"Через некоторое время девушке поступило сообщение с неизвестного аккаунта, якобы она стала обладательницей денег. Однако чтобы получить их, необходимо внести некую сумму, чтобы банк не заблокировал операцию", – рассказали в ведомстве.
Мошенники при этом убедили девушку, что затраты вернутся на ее карту. Так она перевела незнакомцам 75 тысяч и осталась без выигрыша и компенсации. Возбуждено уголовное дело.
11:11:33 07-12-2023
"необходимо внести некую сумму, чтобы банк не заблокировал операцию" -А 1 рубль не достаточно?
11:47:17 07-12-2023
С этими ЕГЭ, смартфонами люди вообще разучились думать, анализировать.