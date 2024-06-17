Молодая девушка утонула на "котловане" в Новосибирской области

Друзья говорят, что в случившемся виноват мужчина

17 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Вода / Фото: pxhere.com/ru/photo/261

В Новосибирской области, в Колыванском районе, произошла трагедия. На искусственном озере, которое местные жители называют "котлованом" или "песками", утонула 18-летняя Катя*, пишет "КП-Новосибирск".

По словам друзей девушки, несчастье произошло по вине пьяного мужчины. В тот жаркий день 14 июня Катя отдыхала на пляже с подругами. Они были на плоту, который находился примерно посередине водоема. Неожиданно к ним подплыл незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал кричать, чтобы те, кто не умеет плавать, ушли с плота. При этом он нарочно перевернул плот, и Катя, которая в этот момент была в воде и держалась за плот, ушла под воду и не смогла выплыть.

Мужчина, который перевернул плот, отдыхал на пляже в компании приятелей. Они были пьяны. Сам он не пострадал, а вот Катю спасти не удалось. Подростки пытались ей помочь, но не смогли. Ее достали с глубины семь метров. Реанимационные действия не помогли – медики констатировали смерть.

Очевидцы говорят, что в котловане, где утонула Катя, купаться запрещено.

Катя была сиротой, училась в колледже. Она была жизнерадостной и активной, хорошо училась и старалась везде принимать участие. У нее остался молодой человек и друзья. Близкие очень переживают и надеются, что виновный в ее гибели ответит за это по всей строгости закона.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели девушки.



* Имя изменено