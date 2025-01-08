Молодая сибирячка, выбросившая ребенка в мусорку, обжаловала приговор

Девушке могут скостить срок по более мягкой статье

08 января 2025, 20:55, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com

Адвокат Светланы Баштаковой, которая выбросила собственного ребенка в мусорный контейнер, обжаловала приговор и добивается полного оправдания. Как сообщает "КП-Новосибирск", еще осенью Железнодорожный районный суд Новосибирска дал обвиняемой шесть лет колонии.

Инцидент произошел 16 февраля на улице 1905 года. Железнодорожник Иван Журавлев услышал от мусорных контейнеров писк и нашел там младенца. Дело оказалось несложным для следователей: камера видеонаблюдения сняла девушку, шедшую к мусорке с пакетом, в котором нашли мальчика.

Уже скоро 22-летняя Светлана Баштакова отвечала на допросе. Рассказывала, как приехала в Новосибирск из Колыванского района, квартиру снимала, жила одна, официально не работала. Родила накануне. Сама. В квартире. И решила от младенца избавиться.

На процессе Баштакова была немногословной. Плакала и говорила, что все признает. Покорно выслушала приговор. Осужденная говорила, что сама не простит себе своего поступка. Однако недавно стало известно, что адвокат обжаловала приговор.

Маловероятно, что Светлану признают невиновной. Однако измениться приговор может – приговорили Баштакову именно за покушение на убийство, то есть преступление особо тяжкое. Но его могут переквалифицировать в покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. Наказание по ней – намного мягче: до четырех лет лишения свободы или даже принудительные работы.

Причины своего поступка Баштакова так и не объяснила. Но есть версия: боялась признаться своей строгой матери, что сделала ее бабушкой. Не поддержал ее и отец ребенка. Вопреки заверениям Светланы, он знал о рождении малыша. Сама сообщила ему. Возможно, она зря боялась гнева матери – та оформила опеку над малышом и сейчас нянчится с ним.