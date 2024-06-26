"Молодежь Справедливой России" проведет в Барнауле праздник с танцами и красками

День молодежи состоится уже в ближайшую субботу

26 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Молодежь. Фестиваль красок / Фото: halayalex on Freepik

"Молодежь Справедливой России" собирает в Барнауле большую тусовку. В субботу, 29 июня 2024 года, в парке "Арлекино" пройдет веселый, шумный и даже немножко "грязный" праздник в честь Дня молодежи.

В программе зажигательные танцы под хиты 2000-х, фестиваль красок, множество призов и подарков, прекрасное настроение и приятная усталость в ногах от двухчасовой дискотеки. В партии посоветовали приходить в удобной одежде и обуви – двигаться придется много.

А если вы подпишетесь на МСР в Алтайском крае во "ВКонтакте" и сделаете репост анонса к себе на страницу – примете участие в розыгрыше с интересными подарками на самом мероприятии.

Начало в 17 часов в "Арлекино" (адрес ул. Георгия Исакова, 149а).

Возрастное ограничение 12+