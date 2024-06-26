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"Молодежь Справедливой России" проведет в Барнауле праздник с танцами и красками

День молодежи состоится уже в ближайшую субботу

26 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Молодежь. Фестиваль красок / Фото: halayalex on Freepik
Молодежь. Фестиваль красок / Фото: halayalex on Freepik

"Молодежь Справедливой России" собирает в Барнауле большую тусовку. В субботу, 29 июня 2024 года, в парке "Арлекино" пройдет веселый, шумный и даже немножко "грязный" праздник в честь Дня молодежи.

В программе зажигательные танцы под хиты 2000-х, фестиваль красок, множество призов и подарков, прекрасное настроение и приятная усталость в ногах от двухчасовой дискотеки. В партии посоветовали приходить в удобной одежде и обуви – двигаться придется много.

А если вы подпишетесь на МСР в Алтайском крае во "ВКонтакте" и сделаете репост анонса к себе на страницу – примете участие в розыгрыше с интересными подарками на самом мероприятии.

Начало в 17 часов в "Арлекино" (адрес ул. Георгия Исакова, 149а).

Возрастное ограничение 12+

праздники

Комментарии 3

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Мусик

16:48:27 26-06-2024

завидно - оторвутся похоже нипадеццки!
это здорово! и для демографии позитивно.
вот хоть прямо сейчас бы проголосовал за СР!

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Гость

00:04:23 27-06-2024

Мусик (16:48:27 26-06-2024) завидно - оторвутся похоже нипадеццки!это здорово! и для... СР поменяйте бота. Сильно дешманит.

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Гость

21:59:00 26-06-2024

Дешевый популизм некогда уважаемой партии. То собак спасать, то "пир во время чумы..." Стыдно!

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