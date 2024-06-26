"Молодежь Справедливой России" проведет в Барнауле праздник с танцами и красками
День молодежи состоится уже в ближайшую субботу
26 июня 2024, 16:00, ИА Амител
"Молодежь Справедливой России" собирает в Барнауле большую тусовку. В субботу, 29 июня 2024 года, в парке "Арлекино" пройдет веселый, шумный и даже немножко "грязный" праздник в честь Дня молодежи.
В программе зажигательные танцы под хиты 2000-х, фестиваль красок, множество призов и подарков, прекрасное настроение и приятная усталость в ногах от двухчасовой дискотеки. В партии посоветовали приходить в удобной одежде и обуви – двигаться придется много.
А если вы подпишетесь на МСР в Алтайском крае во "ВКонтакте" и сделаете репост анонса к себе на страницу – примете участие в розыгрыше с интересными подарками на самом мероприятии.
Начало в 17 часов в "Арлекино" (адрес ул. Георгия Исакова, 149а).
Возрастное ограничение 12+
16:48:27 26-06-2024
завидно - оторвутся похоже нипадеццки!
это здорово! и для демографии позитивно.
вот хоть прямо сейчас бы проголосовал за СР!
00:04:23 27-06-2024
Мусик (16:48:27 26-06-2024) завидно - оторвутся похоже нипадеццки!это здорово! и для... СР поменяйте бота. Сильно дешманит.
21:59:00 26-06-2024
Дешевый популизм некогда уважаемой партии. То собак спасать, то "пир во время чумы..." Стыдно!