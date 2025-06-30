"Молодёжь Справедливой России" устроила в Барнауле квест по мистическому миру

Участники в роли экстрасенсов искали пропавший документ, разгадывая загадки и проходя испытания

30 июня 2025, 18:00, ИА Амител

Квест от МСР / Фото: altai.spravedlivo.ru

28 июня, в День молодёжи, активисты "Молодёжи Справедливой России" Алтайского края устроили тематический квест под названием "Интуиция на максимум". Локацией для загадочной игры стал парк "Арлекино" в Барнауле.

Участникам предложили примерить на себя роль экстрасенсов – они искали магические предметы, получали знаки от цыганки, расшифровывали послания оракула и проходили загадочные испытания. Квест провели в формате мистического путешествия – от Арлекина до избушки Бабы Яги.

На старте игроков встретил ведущий вместе с помощницей – магической куклой. Он сообщил, что в парке потеряли важный политический документ, а отыскать его под силу только тем, кто обладает сверхспособностями. Первое задание – письмо-предсказание – привело команду к цыганке, которая потребовала вернуть три исчезнувших веера. Лишь после этого она согласилась раскинуть карты и направить участников к следующей точке – оракулу.

Квест от МСР / Фото: altai.spravedlivo.ru

Оракул ожидал игроков вместе с необычным спутником – гусём Ванюшей из МСР. Его "видения" указывали на тайники, спрятанные под шахматами. Собрав все подсказки, "экстрасенсы" отправились к финальной локации – избушке Бабы Яги. Там их вновь встретил ведущий, который предложил участникам заключительное испытание.

На лавке перед ними лежало пять жёлтых папок. В одной находился лист с надписью "Победа", но переворачивать и трогать папки было нельзя – следовало положиться только на интуицию. И интуиция сработала: нужную папку выбрали с первой попытки.

"Нам очень хотелось отметить День молодёжи как-то по-особенному. Поэтому, решили организовать мистический квест, который даст участникам возможность раскрыть свой потенциал и научиться доверять своей интуиции. Мы постарались создать атмосферу, в который каждый почувствует себя немного волшебником. И думаю, всё получилось!" – прокомментировала председатель МСР Наталья Ахметшина, исполнившая роль цыганки.

Квест завершили памятными подарками, общим фото и вручением сувениров не только участникам, но и другим молодым посетителям парка.