"Молодежь Справедливой России" высадила газон в новом сквере в поселке Кирова

Озеленение территории прошло при поддержке депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева

23 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

"Молодежь Справедливой России" благоустраивает сквер в пос. Кирова / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Жители пос. Кирова превращают заброшенный пустырь в уютный сквер. Уже сейчас там гуляют дети, мамы с колясками и пенсионеры. На новой площадке появилась детская игровая зона, асфальт и первые деревья. В минувшие выходные члены организации "Молодежь Справедливой России" в Алтайском крае помогли распределить плодородный грунт на территории и высадить газон. Полезная акция прошла при поддержке депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева.

Проект по созданию сквера разрабатывали еще с сентября прошлого года. Местные жители активно участвовали в подготовке, выборе подрядной организации и поиске спонсоров и благотворителей.

"Молодежь Справедливой России" благоустраивает сквер в пос. Кирова / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Раньше заброшенная территория была завалена мусором и подтапливалась водой. Но благодаря усилиям местных жителей ее удалось привести в порядок. Мусор вывезли, аварийные деревья спилили, а поверхность отсыпали и приподняли. Местные школьники высадили саженцы. Открытие сквера запланировали на октябрь.

"Мы еще не успели открыть сквер, а жители уже часто приходят отдохнуть на новую площадку", – сказала социалистка, местная жительница Анна Николайчик.

По ее словам, облагороженная территория находится в центре поселка, поэтому до нее легко добраться. После уроков здесь часто гуляют дети. В планах у жителей – добавить больше качелей, скамеек и других мест объектов для отдыха. Для этого они уже участвуют в конкурсах на получение грантов.

Чтобы сквер стал еще красивее к весне, Александр Терентьев спонсировал доставку грунта и газона. А активисты организации "Молодежь Справедливой России" разровняли плодородную землю и посеяли семена.

"В дружной компании работа прошла быстро и весело. Надеюсь, местные жители будут довольны", – подытожила председатель МСР в Алтайском крае Наталья Ахметшина.Активистка отметила, что МСР готова и дальше помогать облагораживать уже полюбившуюся площадку.