Молодежь, ветераны СВО, предпенсионеры. Как бесплатно пройти обучение, если ищете работу
И какие программы есть в Алтайском крае
11 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Учиться никогда не поздно. Стала мамой и сидишь с ребенком дома, вернулся со специальной военной операции и не знаешь, где теперь работать, есть большой стаж, но хочется заниматься чем-то новым. Получить бесплатно новую профессию возможно в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры". Рассказываем, где пройти обучение в Алтайском крае, какие есть программы и кто может повысить квалификацию?
Обучение бесплатное?
Да, конечно, обучение будет бесплатным для категорий граждан, которые указаны в проекте.
Кто может обучаться?
Обучаться может любой желающий, который подходит под правила проекта:
- граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;
- безработные, обратившиеся в службу занятости;
- молодые люди до 35 лет включительно, которые более четырех месяцев не работали после окончания военной службы по призыву или получения образования. А также молодежь, не имеющая среднего или высшего образования;
- жители страны в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста;
- инвалиды;
- мамы в декрете (пока ребенку не исполнится три года) или другие члены семьи, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- безработные мамы с детьми до семи лет включительно;
- ветераны боевых действий, а также граждане, принимавшие участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Украины, Запорожской и Херсонской областей, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО (есть ограничения, полный список и условия смотрите на сайте tgu-trud.ru).
А что, если я не хочу менять место работы, но мне нужны новые навыки?
Можно подать заявление на содействие в поиске работы без выплаты пособия на платформе "Работа России", а затем – заявление на обучение. Это не предполагает по завершении обучения смену работы – можно остаться у прежнего работодателя на более высокой должности или расширив свои трудовые функции.
Где пройти обучение в Алтайском крае?
В Алтайском крае, например, квалификационный отбор в качестве образовательного партнера прошел Алтайский государственный университет. Участники проекта могут обучаться в АлтГУ бесплатно. В вузе открыто более 30 программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.
Какие есть направления для обучения?
В 2025 году для обучения в рамках проекта "Активные меры содействия занятости" есть такие специальности и программы (список еще будет актуализироваться):
- программист 1С;
- работник службы приема и размещения гостей;
- швея;
- специалист по технической поддержке;
- горничная;
- 1С-разработчик;
- лаборант химического анализа;
- оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);
- системный аналитик;
- специалист отдела качества на предприятии пищевой и перерабатывающей промышленности;
- специалист по тестированию в области информационных технологий;
- экскурсовод (гид);
- инженер-химик на химическом и металлургическом производствах;
- PR-гид в экскурсионном обслуживании;
- сиделка (помощник по уходу);
- художник по костюму;
- программа подготовки экскурсоводов на иностранном языке по Горному Алтаю и Алтайскому краю (английский язык);
- экологическая безопасность на предприятии;
- агробиотехнологии в растениеводстве и питомниководстве;
- аналитический контроль природных объектов и пищевых продуктов;
- веб-дизайн – от базовых инструментов до проекта;
- информационные системы и программирование в организации;
- обеспечение информационной безопасности;
- организация агрохимического мониторинга и управления плодородием почв;
- основы программирования на С;
- основы работы няни;
- планирование и документальное оформление мероприятий по эксплуатации средств и систем защиты окружающей среды в организации;
- проектирование и разработка баз данных;
- технологии Data Science ("Дейта Сайнс") и искусственный интеллект;
- химия и технология биологически активных веществ;
- швейный практикум;
- Data Science и основы машинного обучения;
- геодезическое обеспечение кадастровой деятельности.
Где узнать подробности?
По все вопросам обучения граждан в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" работает горячая линия: +7 (3852) 298-120. Для записи на одну из программ вам нужно оставить заявку на сайте "Работа в России".
Комментарии в эфире