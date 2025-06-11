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Молодежь, ветераны СВО, предпенсионеры. Как бесплатно пройти обучение, если ищете работу

И какие программы есть в Алтайском крае

11 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru
Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

Учиться никогда не поздно. Стала мамой и сидишь с ребенком дома, вернулся со специальной военной операции и не знаешь, где теперь работать, есть большой стаж, но хочется заниматься чем-то новым. Получить бесплатно новую профессию возможно в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры". Рассказываем, где пройти обучение в Алтайском крае, какие есть программы и кто может повысить квалификацию?

Обучение бесплатное?

Да, конечно, обучение будет бесплатным для категорий граждан, которые указаны в проекте.

Кто может обучаться?

Обучаться может любой желающий, который подходит под правила проекта:

  • граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;
  • безработные, обратившиеся в службу занятости;
  • молодые люди до 35 лет включительно, которые более четырех месяцев не работали после окончания военной службы по призыву или получения образования. А также молодежь, не имеющая среднего или высшего образования;
  • жители страны в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста;
  • инвалиды;
  • мамы в декрете (пока ребенку не исполнится три года) или другие члены семьи, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
  • безработные мамы с детьми до семи лет включительно;
  • ветераны боевых действий, а также граждане, принимавшие участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Украины, Запорожской и Херсонской областей, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО (есть ограничения, полный список и условия смотрите на сайте tgu-trud.ru).

А что, если я не хочу менять место работы, но мне нужны новые навыки?

Можно подать заявление на содействие в поиске работы без выплаты пособия на платформе "Работа России", а затем – заявление на обучение. Это не предполагает по завершении обучения смену работы – можно остаться у прежнего работодателя на более высокой должности или расширив свои трудовые функции.

Где пройти обучение в Алтайском крае?

В Алтайском крае, например, квалификационный отбор в качестве образовательного партнера прошел Алтайский государственный университет. Участники проекта могут обучаться в АлтГУ бесплатно. В вузе открыто более 30 программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.

Какие есть направления для обучения?

В 2025 году для обучения в рамках проекта "Активные меры содействия занятости" есть такие специальности и программы (список еще будет актуализироваться):

  • программист 1С;
  • работник службы приема и размещения гостей;
  • швея;
  • специалист по технической поддержке;
  • горничная;
  • 1С-разработчик;
  • лаборант химического анализа;
  • оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);
  • системный аналитик;
  • специалист отдела качества на предприятии пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • специалист по тестированию в области информационных технологий;
  • экскурсовод (гид);
  • инженер-химик на химическом и металлургическом производствах;
  • PR-гид в экскурсионном обслуживании;
  • сиделка (помощник по уходу);
  • художник по костюму;
  • программа подготовки экскурсоводов на иностранном языке по Горному Алтаю и Алтайскому краю (английский язык);
  • экологическая безопасность на предприятии;
  • агробиотехнологии в растениеводстве и питомниководстве;
  • аналитический контроль природных объектов и пищевых продуктов;
  • веб-дизайн – от базовых инструментов до проекта;
  • информационные системы и программирование в организации;
  • обеспечение информационной безопасности;
  • организация агрохимического мониторинга и управления плодородием почв;
  • основы программирования на С;
  • основы работы няни;
  • планирование и документальное оформление мероприятий по эксплуатации средств и систем защиты окружающей среды в организации;
  • проектирование и разработка баз данных;
  • технологии Data Science ("Дейта Сайнс") и искусственный интеллект;
  • химия и технология биологически активных веществ;
  • швейный практикум;
  • Data Science и основы машинного обучения;
  • геодезическое обеспечение кадастровой деятельности.

Где узнать подробности?

По все вопросам обучения граждан в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" работает горячая линия: +7 (3852) 298-120. Для записи на одну из программ вам нужно оставить заявку на сайте "Работа в России".

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