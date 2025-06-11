Молодежь, ветераны СВО, предпенсионеры. Как бесплатно пройти обучение, если ищете работу

И какие программы есть в Алтайском крае

11 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

Учиться никогда не поздно. Стала мамой и сидишь с ребенком дома, вернулся со специальной военной операции и не знаешь, где теперь работать, есть большой стаж, но хочется заниматься чем-то новым. Получить бесплатно новую профессию возможно в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры". Рассказываем, где пройти обучение в Алтайском крае, какие есть программы и кто может повысить квалификацию?

Обучение бесплатное?

Да, конечно, обучение будет бесплатным для категорий граждан, которые указаны в проекте.

Кто может обучаться?

Обучаться может любой желающий, который подходит под правила проекта:

граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;

безработные, обратившиеся в службу занятости;

молодые люди до 35 лет включительно, которые более четырех месяцев не работали после окончания военной службы по призыву или получения образования. А также молодежь, не имеющая среднего или высшего образования;

жители страны в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста;

инвалиды;

мамы в декрете (пока ребенку не исполнится три года) или другие члены семьи, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

безработные мамы с детьми до семи лет включительно;

ветераны боевых действий, а также граждане, принимавшие участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Украины, Запорожской и Херсонской областей, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО (есть ограничения, полный список и условия смотрите на сайте tgu-trud.ru).

А что, если я не хочу менять место работы, но мне нужны новые навыки?

Можно подать заявление на содействие в поиске работы без выплаты пособия на платформе "Работа России", а затем – заявление на обучение. Это не предполагает по завершении обучения смену работы – можно остаться у прежнего работодателя на более высокой должности или расширив свои трудовые функции.

Где пройти обучение в Алтайском крае?

В Алтайском крае, например, квалификационный отбор в качестве образовательного партнера прошел Алтайский государственный университет. Участники проекта могут обучаться в АлтГУ бесплатно. В вузе открыто более 30 программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.

Какие есть направления для обучения?

В 2025 году для обучения в рамках проекта "Активные меры содействия занятости" есть такие специальности и программы (список еще будет актуализироваться):

программист 1С;

работник службы приема и размещения гостей;

швея;

специалист по технической поддержке;

горничная;

1С-разработчик;

лаборант химического анализа;

оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);

системный аналитик;

специалист отдела качества на предприятии пищевой и перерабатывающей промышленности;

специалист по тестированию в области информационных технологий;

экскурсовод (гид);

инженер-химик на химическом и металлургическом производствах;

PR-гид в экскурсионном обслуживании;

сиделка (помощник по уходу);

художник по костюму;

программа подготовки экскурсоводов на иностранном языке по Горному Алтаю и Алтайскому краю (английский язык);

экологическая безопасность на предприятии;

агробиотехнологии в растениеводстве и питомниководстве;

аналитический контроль природных объектов и пищевых продуктов;

веб-дизайн – от базовых инструментов до проекта;

информационные системы и программирование в организации;

обеспечение информационной безопасности;

организация агрохимического мониторинга и управления плодородием почв;

основы программирования на С;

основы работы няни;

планирование и документальное оформление мероприятий по эксплуатации средств и систем защиты окружающей среды в организации;

проектирование и разработка баз данных;

технологии Data Science ("Дейта Сайнс") и искусственный интеллект;

химия и технология биологически активных веществ;

швейный практикум;

Data Science и основы машинного обучения;

геодезическое обеспечение кадастровой деятельности.

Где узнать подробности?

По все вопросам обучения граждан в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" работает горячая линия: +7 (3852) 298-120. Для записи на одну из программ вам нужно оставить заявку на сайте "Работа в России".