Молодежной политикой Алтайского края продолжит управлять Екатерина Четошникова

Чиновница заступила на новый срок 25 октября

25 октября 2023, 15:47, ИА Амител

Екатерина Четошникова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о переназначении Екатерины Четошниковой на пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Полномочия чиновницы продлили 25 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместителями Четошниковой станут Ксения Зимина и Никита Свиридов. Оба они работали с чиновницей и в предыдущий срок.

Кроме того, с 26 октября на новый срок заступят заместитель начальника департамента по внутренней политике Василий Рощупкин и замруководителя секретариата губернатора Максим Чирков.

Напомним, 18 октября завершился процесс формирования состава правительства Алтайского края на ближайшую пятилетку. На данный момент известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений и инспекций. Всего назначены 26 человек. Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго, Минспорта и Минфина. Последнего в лице Данила Ситникова должны утвердить на сессии АКЗС, которая пройдет 26 октября.