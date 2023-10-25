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Молодежной политикой Алтайского края продолжит управлять Екатерина Четошникова

Чиновница заступила на новый срок 25 октября

25 октября 2023, 15:47, ИА Амител

Екатерина Четошникова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Екатерина Четошникова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о переназначении Екатерины Четошниковой на пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Полномочия чиновницы продлили 25 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместителями Четошниковой станут Ксения Зимина и Никита Свиридов. Оба они работали с чиновницей и в предыдущий срок.

Кроме того, с 26 октября на новый срок заступят заместитель начальника департамента по внутренней политике Василий Рощупкин и замруководителя секретариата губернатора Максим Чирков.

Напомним, 18 октября завершился процесс формирования состава правительства Алтайского края на ближайшую пятилетку. На данный момент известны имена шести заместителей, семи министров и нескольких глав управлений и инспекций. Всего назначены 26 человек. Свободными остаются кресла двух вице-премьеров, руководителей краевых Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго, Минспорта и Минфина. Последнего в лице Данила Ситникова должны утвердить на сессии АКЗС, которая пройдет 26 октября.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко отставки и назначения

Комментарии 6

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Гость

20:55:19 25-10-2023

Продолжит выдавливать молодежь в другие регионы?

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Печаль

00:12:21 26-10-2023

Как же жалко молодёжную политику

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Гость

09:04:17 26-10-2023

Толку от нее.....теплое место занимает с большим содержанием.

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Гость

19:32:07 26-10-2023

Гость (09:04:17 26-10-2023) Толку от нее.....теплое место занимает с большим содержание... Тёте уже пятый десяток попер, а она все от тёплого места не может оторваться. Все таки ведомство занимается работой с молодежью, а не с пенсионерами. Там наверху ничего не перепутали?

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кость

09:26:36 26-10-2023

С молодежной политико ясно,руководитель есть, а что у нас происходит с политикой юнышеской и детской?

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гость

17:58:09 26-10-2023

перемен не будет, полное дно, в молодежной политике работать под ее руководством никто не идет( молодежь ее и ее замов не уважает, доверия и интереса нет... все живут отлично без управления в своих вузах, где реальная работа и люди. Что они есть - что их нет, присоединили бы их куда-нибудь, хоть деньги бы экономили

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