Молодой актер российского театра погиб в автомобильной аварии

Ему было 27 лет

22 ноября 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: t.me/teatristra

Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров скончался в результате автомобильной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в смертельную аварию Шахров попал, когда ехал на репетицию.

Максим Шахров окончил Московский государственный институт культуры, после чего пришел в театр.

В 2023 году в прокат вышел фильм "Закрытый уровень", в котором Шахров сыграл одну из ролей.