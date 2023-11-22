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Молодой актер российского театра погиб в автомобильной аварии

Ему было 27 лет

22 ноября 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: t.me/teatristra
Фото: t.me/teatristra

Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров скончался в результате автомобильной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в смертельную аварию Шахров попал, когда ехал на репетицию.

Максим Шахров окончил Московский государственный институт культуры, после чего пришел в театр.

В 2023 году в прокат вышел фильм "Закрытый уровень", в котором Шахров сыграл одну из ролей. 

Кино театр

Комментарии 3

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Гость

13:21:42 22-11-2023

Молодым - но его в отличие от Цоя или Летова никто не запомнит даже.

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Гость

13:52:33 22-11-2023

Гость (13:21:42 22-11-2023) Молодым - но его в отличие от Цоя или Летова никто не за... Главное что бы родные, близкие и друзья помнили. А почитатели- сегодня он их кумир, а завтра их кумир шаман или шниперсон ...

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Гость

14:06:30 22-11-2023

Какое отношение актёр Истринского театра имеет к регшиону 22? Мало, что ли, молодых гибнет ежедневно, на производстве, на дороге, по синьке или передозу? Актёр- он что, особенный и все думали, что бессмертный?

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