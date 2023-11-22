Молодой актер российского театра погиб в автомобильной аварии
Ему было 27 лет
22 ноября 2023, 09:46, ИА Амител
Фото: t.me/teatristra
Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров скончался в результате автомобильной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в смертельную аварию Шахров попал, когда ехал на репетицию.
Максим Шахров окончил Московский государственный институт культуры, после чего пришел в театр.
В 2023 году в прокат вышел фильм "Закрытый уровень", в котором Шахров сыграл одну из ролей.
13:21:42 22-11-2023
Молодым - но его в отличие от Цоя или Летова никто не запомнит даже.
13:52:33 22-11-2023
Гость (13:21:42 22-11-2023) Молодым - но его в отличие от Цоя или Летова никто не за... Главное что бы родные, близкие и друзья помнили. А почитатели- сегодня он их кумир, а завтра их кумир шаман или шниперсон ...
14:06:30 22-11-2023
Какое отношение актёр Истринского театра имеет к регшиону 22? Мало, что ли, молодых гибнет ежедневно, на производстве, на дороге, по синьке или передозу? Актёр- он что, особенный и все думали, что бессмертный?